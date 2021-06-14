شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف ينظم مؤتمر "التجارة والاستثمار فى مصر" منتصف سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الغرف التجارية، أنه يجرى التنسيق مع مجلس التعاون الخليجي لتنظيم مؤتمر "التجارة والاستثمار في مصر" في منتصف سبتمبر 2021، جاء ذلك على لسان علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري السعودي، كاشفاً أنه تم التوافق على تنظيم المؤتمر مع وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع وبدعوة كافة المستثمرين للحضور.

وقال علاء عز، إنه سيتم توجيه دعوة لكافة الجهات التمويلية متعددة الأطراف والصناديق الإنمائية قبل المؤتمر من أجل وضع آليات تمويلية للمشروعات المختلفة، وعرضها على المشاركين.

وأوضح عز، أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والسعودي على حصر كافة التحديات التى تواجه المستثمرين في البلدين وعرضها على وزيري تجارة البلدين لإيجاد حلول لها في أسرع وقت.

وأكد عز على أن منظمات الأعمال لن تتوانى عن العمل المشترك مع الحكومات من أجل تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة.