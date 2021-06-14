شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، وخام برنت أعلى مستوى فى عامين ، بفضل توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام ، و ارتفاع احتمالات تحول السوق إلى عجز المعروض.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.25% إلى مستوي 71.67$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 70.79$، وسجل أدنى مستوي عند 70.69$ ،وصعد خام برنت قرابة 1.3% إلى مستوي 73.62$ للبرميل الأعلى منذ نيسان/أبريل 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 72.70$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.60$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.0% ، وزاد خام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل توقعات الطلب.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 1.75% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تزايد مؤشرات تعافي اقتصادات أوروبا و الولايات المتحدة والصين سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

وفى ظل التقدم السريع فى وتيرة التطعيم من عدوي كورونا ،وإعلان معظم الحكومات الكبرى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،خاصة قيود السفر والرحالات ،تتصاعد مؤشرات زيادة استهلاك الوقود.

حيث عادت حركة مرور السيارات إلى مستويات ما قبل الجائحة فى أمريكا الشمالية ومعظم أوروبا ،مع وجود المزيد من الطائرات فى الجو فى معظم أنحاء العالم.

قالت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهري يوم الجمعة إن تحالف أوبك بلس بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتعافي مؤخرا ،والحفاظ على إمدادات كافية فى أسواق النفط العالمية.

وقال بنك "جولدمان ساكس" الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 80$ للبرميل هذا الصيف ،بعدما عززت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا النشاط الاقتصادي فى جميع أنحاء العالم.