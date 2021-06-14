شكرا لقرائتكم خبر عن «مالابار» تنضم إلى سوق الشركات الخاصة في «ناسداك دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «مالابار» للاستثمار، ذراع العمليات الاستثمارية الدولية ل«مالابار للذهب والألماس»،عن نقل مقرها إلى مركز دبي المالي العالمي. وأعلنت الشركة أيضاً عن تسجيل أسهم عملياتها الدولية في سوق «ناسداك دبي»للشركات الخاصة، وذلك في خطوة نوعية تُعزز علاقاتها مع المستثمرين وتوفرحلولاً فعالةً وآمنةً لإنجاز كافة إجراءات الشركات ذات الصلة بإدارة سجل المساهمين ونقل ملكيات الأسهم.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قرع إم. بي. أحمد رئيس مجلس إدارة مجموعة «مالابار» جرس افتتاح السوق في «ناسداك دبي» بحضور كل من عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، الدكتور بي أي إبراهيم حاجي، رئيس مجلس الإدارة المُشارك لمجموعة «مالابار»، وحامد علي الرئيس التنفيذي ل «ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، إلى جانب عدد آخر من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويُتيح انضمام المجموعة إلى سوق الشركات الخاصة في«ناسداك دبي» لما يزيد على 300 من حملة أسهم عملياتها الدولية بيع وشراء الأسهم بموافقة مجلس إدارتها ومن خلال شركات وساطة ومنها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، وسوف يتم إنجاز عمليات نقل ملكيات الأسهم بصورة آمنة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية «CSD»التابع ل«ناسداك دبي»، في حين سيتم إنجاز أية تداولات على أسهم الشركة خارج البورصة، حيث تبقى شركة خاصة.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «تحرص دبي على توفير فرص متنوعة لكافة فئات الشركات للاستفادة من أسواق رأس المال وتنفيذ استراتيجيات النمو، وذلك في إطار دورها الرائد باعتبارها المركز المالي العالمي في المنطقة ومركزاً للتميز بوجه عام. ومما لا شك فيه فإن البنية الأساسية والتنظيمية عالمية المستوى لكل من مركز دبي المالي العالمي وبورصة ناسداك دبي تُعتبر من بين أبرز مقومات نجاح دبي في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، سواء بغرض تأسيس شركات جديدة أو نقل مقرات أعمالها القائمة أو تنفيذ الصفقات ذات الصلة بأسواق رأس المال.»

ويُعد مركز دبي المالي العالمي المركز الرائد في المنطقة المُمتدة من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جنوب آسيا والتي تضُم 72 دولة يصل مجموع سكانها إلى ثلاثة مليارات نسمة ومجموع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7.7 تريليون دولار.

وقال إم. بي. أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مالابار: «يكتسب نقل محل التأسيس القانوني للشركة القابضة إلى مركز دبي المالي العالمي أهمية كبيرة في ظل التوسع المتواصل لمالابار للذهب والألماس على المستوى العالمي، وذلك بفضل ما يوفره المركز من معايير متطورة فيما يخص الشفافية والتنظيم والامتثال. وفي نفس السياق فقد حرص مجلس الإدارة على تسجيل الأسهم لدى ناسداك دبي كجهة مستقلة وعالية التنظيم لتتولى إنجاز عمليات نقل الأسهم بصورة رسمية ومنظمة وشفافة.»

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «نشكر مالابار على انضمامها إلى سوق الشركات الخاصة في ناسداك دبي والتي توفر الآلية المثالية لمساعدة الشركات على تهيئة نفسها لمزيد من المعاملات الاستثمارية. لقد قمنا بتطوير سوق الشركات الخاصة لضمان إدارة سجل مساهمي الشركات على أفضل نحو ممكن، لاسيما مع ازدياد أعداد مساهميها واستقطابها لمزيد من المستثمرين.»

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الأعمال التشغيلية لمالابار للذهب والألماس يصل حالياً إلى 4.51 مليار دولار من خلال 260 متجراً و14 وحدةً للجملة و14 مركزاً للتصنيع تمتد عبر 10 دول تشمل الهند والولايات المتحدة ودول أخرى في الشرقين الأوسط والأقصى.