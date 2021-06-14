شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 304 وحدات بـ 475.4 مليون خلال 24 ساعة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 936 مليون درهم حيث شهدت الدائرة الاثنين تسجيل 326 مبايعة بقيمة 676.39 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 200.93 مليون درهم و304 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 475.46 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 217.42 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 14.94 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 202.48 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 107 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 18 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 42.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم.