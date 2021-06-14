شكرا لقرائتكم خبر عن «جراندويلد» تُسلّم 4 قوارب دعم لـ «أعالي البحار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «جراندويلد» لبناء السفن عن اكتمال بناء وتسليم أربعة قوارب دعم سريعة بطول 41 متراً لمصلحة شركة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية، ومقرها السعودية، وتتخصص في خدمات حقول النفط والغاز البحرية. واكتمل بناء القوارب الأربعة خلال 14 شهراً، على الرغم من التحديات العديدة المصاحبة لجائحة «كوفيد-19».

تم تنظيم حفل التسليم الرسمي في مقر شركة «جراندويلد» في مدينة دبي الملاحية، بحضور كل من المهندس جمال عبكي، المدير العام لشركة «جراندويلد» لبناء السفن، والمهندس إبراهيم السعيد، المدير التنفيذي لشركة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية.

ومع استكمالها بناء القوارب بمواصفاتها المبتكرة التي تختلف عن المواصفات الحالية في السوق، أثبتت «جراندويلد» مجدداً أنها تمتلك خبرات فنية ونهجاً مميزاً مكّنها من التغلب على العديد من التحديات في تصميم تلك القوارب بما في ذلك استخدام مواد بناء مختلفة، وعوارض ومساحة سطح وعمق أكبر، وعدد أكبر من المحركات حيث تمت إضافة محرك رابع يمنح القارب سرعة وقوة احتياطية إضافية تساعده على الأداء الأمثل طوال فترة عمره الافتراضي.

وقال المهندس جمال عبكي: «رغم أن هذا أول مشروع تنفذه جراندويلد لمصلحة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية، إلا إنه تربطنا مع الشركة علاقة مهنية طويلة. وكان تعاوننا في هذا المشروع مدفوعاً بعدة عوامل، حيث استند قرار الشركة إلى قدراتنا الفنية والموثوقية التي تتمتع بها «جراندويلد»، إضافة إلى السعر التنافسي. ونحن فخورون بالثقة التي أولتنا إياها شركة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية، وفخورون كذلك بتسليم المشروع حسب المواصفات وفي الموعد المحدد. وقد قدمنا رؤيتنا التقنية لفريق الشركة حتى قبل حصولنا على المشروع، ما عزز ثقتهم بالكفاءات والإمكانات التي تمتلكها «جراندويلد» لبناء السفن وأدى إلى تعاون ناجح طوال مراحل المشروع، بدءاً من التصميم وحتى التسليم».

وقال المهندس إبراهيم السعيد: «القوارب الأربعة الجديدة التي تم بناؤها تتمتع بمواصفات جديدة غير موجودة في السوق. ومن هنا، كان اختيار الشريك المناسب لهذا المشروع أمراً بالغ الأهمية. وقد كنا على يقين من أن شركة موثوقة لبناء السفن مثل «جراندويلد» ستكون قادرة على تصميم وبناء القوارب وفق المتطلبات الجديدة بكفاءة. وحيث إننا نعمل مع شركة أرامكو السعودية، بما لها من أهمية استراتيجية في المنطقة والعالم، فقد كان العبء يقع على عاتقنا لتقديم أفضل جودة لإرضاء عملائنا. وساعدنا الدعم الذي حصلنا عليه من فريق «جراندويلد»، وخاصة من المهندس جمال عبكي، على الرغم من التحديات المصاحبة للجائحة العالمية، على إكمال المشروع بأفضل جودة ممكنة ووفقاً للإطار الزمني المحدد».