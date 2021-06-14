شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة التجارة الدولية - الإمارات» تضاعف أنشطتها رغم الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت غرفة التجارة الدولية - الإمارات تقريرها السنوي 2020 للاستجابة لجائحة «كوفيد-19» خلال الاجتماع السابع لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الذي انعقد مؤخراً. ويلخص التقرير الشامل كل الأنشطة والفعاليات التي نظمتها غرفة التجارة الدولية - الإمارات خلال عام 2020 التي ارتفع عددها إلى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2019، رغم تأثير جائحة «كوفيد-19» في مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وبقية دول العالم.

وهنأ حميد محمد ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ، رئيس غرفة التجارة الدولية – الإمارات، مجلس الإدارة والفريق العامل، على عملهم الدؤوب للتخفيف من تأثيرات الجائحة في مجتمع الأعمال بدولة الإمارات.

وقال خلال اجتماع مجلس الإدارة: «رغم التحديات الكبيرة التي طرأت بسبب جائحة كورونا في عام 2020، إلا أن غرفة التجارة الدولية - الإمارات قدمت دعماً ثابتاً لأعضائها في دولة الإمارات وللشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية، المنظمة العالمية للأعمال».

وأضاف ابن سالم قائلاً: «تواصلت الجهود بروح عالية من التعاون وتطوير العمليات ما أسفر عن نتائج ملموسة طوال عام 2020».

وقال حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية – الإمارات: «على الرغم من خروج الأنشطة الفعلية لغرفة التجارة الدولية في الإمارات عن مسارها المألوف خلال عام 2020، إلا أن الفريق تمكن من التَكيُف بسرعة مع الواقع الجديد من خلال استضافة أنشطته وفعالياته العادية افتراضياً - وبالتالي نجح في إنجاز مهامه المتمثلة في التواصل المنتظم مع الأعضاء».

وأضاف الهاشمي قائلاً: «أثبتت غرفة التجارة الدولية – الإمارات من خلال الفعاليات الافتراضية التي أطلقتها لتيسير ودعم عمليات التجارة في عام 2020 بأنها واحدة من أكثر اللجان نشاطاً عبر الشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية».

وأوضح أن: «غرفة التجارة الدولية - الإمارات تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على دفع عجلة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021».

وأشار فينسينت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية - الإمارات إلى أنه على الرغم من تداعيات الوباء إلا أن عام 2020 كان عاماً داعماً للأعمال بالنسبة لغرفة التجارة الدولية – الإمارات».

وأضاف فينسينت أوبراين: «إن التقرير السنوي 2020 للاستجابة لجائحة «كوفيد-19» يقدم نموذجاً لأعضاء غرفة التجارة الدولية - الإمارات عن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والتوجيهات الاستباقية والتدريب لدعم استمرارية الأعمال في الوقت الراهن».