شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصل صادرات مصر لـ 100 مليار دولار؟.. وزيرة الصناعة تجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي مصر إلى الارتفاع بمعدلات التصدير خلال السنوات القادمة لمستويات 100 مليار دولار عبر فتح الأسواق الجديدة، وزيادة تصدير المنتجات التى لها ميزة تنافسية عند التصدير، وكذلك عبر برامج الدعم، وقد يتساءل البعض متى وكيف نصل بالصادرات الوطنية إلى رقم 100 مليار دولار، وتجيب وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع عن هذا السؤال في فيديو لـ"الخليج 365".

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن الدولة تعمل على خطة النهوض بالصادرات وتشمل محاور عمل علي مدار 3 أو 4 سنوات بهدف مضاعفة الصادرات، ويتزامن ذلك مع إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات مرتقب إعلانه بنهاية هذا الشهر، ومدة هذا البرنامج 3 سنوات.

وقالت فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يشمل على حوافز كبيرة تدعم التصدير وتساهم في الارتفاع بالصادرات، وفتح أسواق تصديرية جديدة وإزالة العوائق التي تواجه التصدير، خاصة الأسواق التي تستهدفها مثل السوق الافريقي لأنه من الأسواق الواعدة التى تستهدفها الصادرات المصرية.

وأعلنت وزيرة الصناعة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يرفع الدعم المقدم للشحن إلى أفريقيا من 50% إلى 80%، وكل من يمتلك علامة صناعية مصرية سيكون له دعم إضافى 2%، ودعم لفتح الأسواق الجديدة سيحصل على نسبة دعم أعلى من الأسواق التقليدية، وهذه الحوافز ستكون داعمه للهدف الذى نرجوه بارتفاع الصادرات الوطنية.

وأوضحت، أنه تم تشكيل مجلس أعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين، لأن الوصل إلى هذا المستهدف من الصادرات يحتاج دعم وعمل من كافة الجهات والوزارات.