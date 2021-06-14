شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يدعو المستثمرين السعوديين للتعرف على احتياجات السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وفى ختام كلمته دعا محمد السويدى المستثمرين السعوديين للاستثمار الفرص المتاحة فى مصر فى الوقت الراهن، والتعرف على الاحتياجات فى البلدين وتوجيه الاستثمارات بموجبها.
وأضاف أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية التي كان يعاني منها المستثمرون في فترات سابقة ولكن الإصلاحات وإقامة مشروعات قومية في الطاقة والطرق ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، كما قامت المملكة العربية السعودية بإصلاحات كثيرة ساهمت في سهولة تواجد المستثمرين بها.
وأشار إلى ضرورة وجود لغة اقتصادية واحدة بين البلدين فيما يتعلق بالتعاملات البنكية والمواصفات والتبادل التجاري والاستثمارات، مؤكدا أهمية التواجد على أرض الواقع وتشجيع مجتمع الأعمال في البلدين للاستثمار، مشددا على ضرورة وجود قاعدة بيانات عن الاحتياجات في البلدين.
ولفت إلى أن هناك اتجاها قويا من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال من البلدين، من أجل حل المشاكل التي تواجه المستثمرين في البلدين، مؤكدا أن هناك استعدادا كبيرا من البلدين ومجتمعات الأعمال لتعزيز التعاون.