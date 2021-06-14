شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مصر من أولى الدول التى أعادت ترتيب أولوياتها لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر من أولى الدول التى سبقت إلى ترتيب أولوياتها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، وعملت على توزيع الاستثمارات على القطاعات ذات الأولوية وهى التعليم والصحة والتحول الرقمى، بالإضافة إلى المبادرة التنموية غير المسبوقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة أن هناك مبادرات تنموية للريف فى عدد من الدول وتمت دراستها، ومنها البرازيل والهند وإندونيسيا، قائلة: "لكن لم تكن هناك مبادرة بهذا الحجم والنطاق، ومبادرات الدول الأخرى كانت تستهدف مجموعة من القرى أو مجالات معينة مثل الصيادين والمرأة، ولم يكن هناك مبادرة استهدفت الريف فى كل المجالات صحة وتوفير تعليم وفرص عمل وصرف صحى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.