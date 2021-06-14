شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.09 لبرنت و71.27 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،73.09 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.27دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا بدعم من تحسن الطلب علي الوقود وذلك كنتيجة لزيادة معدلات لقاحات فيروس كورونا المستجد

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9%.