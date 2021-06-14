شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك كابيتال تعين مدير عقار جديد لمبنى بلازا 1 ومبنى الضيافة لصندوق ميفك ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال"- مدير صندوق ميفك ريت- عن التفاوض مع بعض المشغلين الحاليين وتلقي بعض العروض من مشغلين آخرين للوصول الي أفضل عروض لإدارة وتشغيل مبنى بلازا 1 ومبنى الضيافة .

وقالت ميفك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في إطار السعي لتخفيض تكاليف إدارة العقارات بالصندوق.

ووفقاً لذلك قرر مجلس إدارة الصندوق تعيين شركة "إدارة" لتكون مدير العقار والمشغل لكلا من مبنى بلازا 1 ومبنى الضيافة.

وأشار البيان إلى أن تشغيل بلازا 1 سينتج عنه تخفيض التكاليف حيث انخفضت عمولة التحصيل من 8% إلى 3.5% كما إنخفضت المصروفات الشهرية لتشغيل المبنى من 150 ألف ريال إلي 100 ألف ريال.

ونوهت الشركة إلى أن مبنى الضيافة سيتم إدارته بعمولة تحصيل قدرها 3.5% ومصروفات خدمات إدارية شهرية لتشغيل المبنى قدرها 80 ألف ريال سعودي.

يُذكر أن الصندوق حقق صافي خسائر بلغ 2.462 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2021، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع نسبة المصروفات إلى إجمالي إيرادات التأجير والتي بلغت 29.1%.