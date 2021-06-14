شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سابك للمغذيات تُوصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الأول من 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية"سافكو" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 595 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 476 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح 14 يوليو المُقبل.

ويُشار إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 892.7 مليون ريال على مساهمي الشركة عن العام 2020، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 423 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 304 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.

وارتفعت المبيعات إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 728 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.