شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه والأنظار على اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، قبل يوم من انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.1 % إلى مستوى 90.60 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.51 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.43 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بعدما عززت بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ، من احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 1.3% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية ،تركيزا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي، قبل يوم من انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،حيث من المتوقع أن يوفر هذا الاجتماع أدلة شديدة الوضوح ، حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة الأمريكية.