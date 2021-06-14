شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 1% بصدد تكبد ثاني خسارة يومية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تكبد ثاني خسارة يومية على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبل انطلاق اجتماع البنك الفيدرالي الاحتياطي فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة قرابة 1.1% إلى مستوي 27.58$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.88$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 27.98$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.25% ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 28.28$ للأونصة ، مع هبوط معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا قرابة 0.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل آمال حول تعافي مستويات الطلب الفعلي.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 1.3% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الغير مدرة للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي، قبل يوم من انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي ،حيث من المتوقع أن يوفر هذا الاجتماع أدلة شديدة الوضوح ، حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة الأمريكية.