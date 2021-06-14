شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لمستوى قياسي جديد فى مستهل جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين فى أوروبا ، مع اقتراب عودة الحياة فى القارة العجوز لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا ،وقاد الارتفاعات قطاع الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط على نطاق واسع فى الأسواق العالمية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 09:22 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 460.51 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأكثر من 0.6% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.1 % ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بعدما أكد المركزي الأوروبي على أن اقتصاد منطقة اليورو سيتحسن على نحو كبير خلال النصف الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى مستهل جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.5% ، بفضل ارتفاع أسعار النفط على نطاق واسع فى الأسواق العالمية.

عادت حركة مرور السيارات إلى مستويات ما قبل الجائحة فى أوروبا ،مع وجود المزيد من الطائرات الأوروبية فى الجو ،فى علامات قوية تؤشر على اقتراب عودة الحياة لطبيعتها فى معظم أنحاء القارة العجوز.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا قرابة 0.2% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 قرابة 0.4% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.