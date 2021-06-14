شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع والأنظار على اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل تعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، قبل يوم من انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,852.79$ الأدنى منذ 19 أيار/مايو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,876.89$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,877.89$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 1.1% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.75% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعدما عززت بيانات تضخمية قوية فى الولايات المتحدة ، احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 1.3% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي، قبل يوم من انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،حيث من المتوقع أن يوفر هذا الاجتماع أدلة شديدة الوضوح ، حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,044.61 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري.