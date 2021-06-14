الاقتصاد

ديزني يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 14-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 0.81 سنت ليستقر السهم عند سعر 177.38 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 180.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 173.00.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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