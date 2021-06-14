شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 0.81 سنت ليستقر السهم عند سعر 177.38 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 180.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 173.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه