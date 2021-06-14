شكرا لقرائتكم خبر عن فورد في محاولة منه لاستعادة تعافيه – تحليل – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.13% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر على سعر 15.28 دولار، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد، عن طريقه بحثه على قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 15.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 16.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد