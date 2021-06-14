شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يرتفع على استحياء – تحليل – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.15 نقطة ليستقر على سعر 61.49 دولار، وذلك بعدما حاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 62.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 67.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد