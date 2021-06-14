شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يعاود الارتفاع – تحليل – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جولد مان ساكس (GS) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.10% بما يعادل 4.11 نقطة ليستقر على سعر 378.05 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 376.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 393.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد