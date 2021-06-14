شكرا لقرائتكم خبر عن «تصفية»: بيع أراضي مساهمات عقارية بمساحة 30.6 مليون متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» عن بيعها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 عددًا من أراضي المساهمات العقارية بمساحة تبلغ 30.600.000 م2، تمثل حقوق المساهمين في (6) مدن موزعة في المملكة، وهي: مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والقطيف.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية مشاري العنزي، إن ذلك يأتي استكمالاً لجهود اللجنة في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية، مؤكدًا تطلعات اللجنة المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق، ليستفيد منها المواطنون والمقيمون، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأكد العنزي أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيّمين المعتمدين، واعتماد الخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

يُذكر أن اللجنة تمكنت من بيع 52.230.206م2، واستعادة أكثر من 10.700.000.000 ريال منذ تشكيلها.