شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تستكمل مبادراتها الخاصة بـ «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعرضت «جمارك دبي» مبادراتها الذكية الرائدة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، خلال مشاركتها في ملتقى تأمين لضباط الارتباط في الدولة الذي نظمته «القيادة العامة لشرطة دبي»، بالتعاون مع الشركاء المحليين وعلى المستوى الوطني، وقدمت «جمارك دبي» عرضاً للخدمات العالمية التي توفرها للعارضين والزوار، في إطار تحقيق دورة استثنائية، حيث أطلقت الدائرة 24 مبادرة مبتكرة لتسهيل الإجراءات الجمركية وإثراء تجربة المشاركين في الحدث.

وأكد سعيد مصطفوي مدير قسم البيانات الجمركية الجديدة في إدارة البيانات الجمركية والمنسق بين «جمارك دبي» ومكتب «إكسبو 2020» خلال الملتقى، أن «جمارك دبي» استكملت تنفيذ كل مبادراتها الخاصة بمعرض «إكسبو» بنسبة 100%، كما أنجزت الدائرة مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي ل«إكسبو 2020 دبي» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب.

وأضاف: «لقد توجت جمارك دبي مبادراتها الرائدة لدعم المعرض بتطوير وإطلاق قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية التي كانت من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف الترشح في عام 2013، وقامت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بتطوير بنية متكاملة لقناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية لتخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، وتعمل الفرق على إنجاز معاملات إكسبو 2020 على مدار الساعة باستخدام أحدث الأنظمة الذكية التي تم تطويرها لإنجاز التخليص الجمركي، وفي مقدمتها محرك المخاطر والإفصاح المبكر الذكي وقناة الأعمال المتكاملة، ومنظومة التدقيق الذكي، والممر الافتراضي، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وغيرها من المبادرات الخلاقة، وتعمل جمارك دبي على توفير المتطلبات المتعلقة بتطوير آلية سير العمل ومواكبة التوسعات الجديدة في مطار آل مكتوم و التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن، حيث تم تزويد مطار آل مكتوم الدولي ب ‏‏13 جهاز فحص متطوراً، إضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهل للعمل في هذا الصرح والمنفذ الحيوي الذي يعد واحداً من أهم منافذ ‏الإمارة على العالم، ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال الزائرين والعارضين للحدث العالمي».