شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يوضح سبب بيع «تيسلا» 10% من حيازتها لـ «بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس «تيسلا» إيلون ماسك أن الشركة الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية ستوافق مجددا على الدفع بالبيتكوين عندما تصبح العملة الافتراضية أقل تلويثا للبيئة.

وكتب ماسك عبر حسابه على تويتر: «عندما يصبح من المؤكد أن العاملين في تعدين (البيتكوين) يستخدمون كمية معقولة من الطاقة النظيفة (حوالى 50%) مع توقعات مستقبلية إيجابية، ستستأنف تيسلا السماح بالتداولات بالبيتكوين».

وكانت «تيسلا» أثارت ضجة كبيرة في فبراير/شباط مع الإعلان أن زبائنها سيتمكنون من الدفع بالعملة المشفرة، وهو خيار بات متاحا نهاية مارس/آذار.

غير أن إيلون ماسك تراجع عن هذه الخطوة بعد بضعة أسابيع قائلا إن «تيسلا» ستتوقف عن القبول بالبيتكوين عملة للدفع بسبب أثرها البيئي السلبي.

ويرتكز صنع عملة البيتكوين المشفرة على كتل عمليات مشفرة وموثقة تتراكم الواحدة تلو الأخرى. وتنتَج هذه الكتل بواسطة أجهزة كمبيوتر خارقة تحل مسائل حسابية وتستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية.

ونشرت صحيفة «نيتشر» العلمية أخيرا دراسة تظهر أن مواقع تعدين البيتكوين في الصين التي تغذّي حوالى 80% من التجارة العالمية بالعملات المشفرة وتعمل جزئيا بالاعتماد على محطات فحم، قد تقوض مسار تحقيق الأهداف المناخية في البلاد.

ورد ماسك الأحد على مقال لمح إلى إمكان أن يكون رجل الأعمال يتلاعب بالسوق من خلال تغريداته التي تدفع باستمرار نحو تغيير قيمة البيتكوين صعودا أم نزولا، لمصلحة شركته.

وكتب ماسك على تويتر «هذا غير دقيق. تيسلا باعت فقط حوالى 10% من البيتكوين الموجود لديها بهدف تأكيد القدرة على بيع (العملة المشفرة) بسهولة من دون تحريك السوق».

وأعلنت تيسلا مطلع شباط/فبراير أنها استثمرت 1,5 مليار دولار على البيتكوين، لكنها باعت مذاك جزءا من هذه العملات المشفرة. (أ.ف.ب)