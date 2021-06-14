إريسكن في أول رسالة بعد واقعة سقوطه : شكراً لكم ..لن أستسلم

روما- أ ف ب

توجه كريستيان إريكسن بالشكر للطاقم الطبي وزملائه في المنتخب الدنماركي، وذلك في أول تعليق له منذ إصابته بنوبة قلبية وسقوطه في الملعب خلال مواجهة فنلندا في يورو 2020

وأضاف اللاعب في تصريحات نقلها مدير أعماله إلى صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: «شكرا لكم، لن أستسلم، أشعر أنني أفضل الآن لكنني أريد أن أفهم ماذا حدث».

وتابع اللاعب "أود أن أشكركم جميعا على ما فعلتموه من أجلي".

وكان إريكسن قد سقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي السبت في كوبنهاغن ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية ، ويعتقد الأطباء أنه تعرض لنوبة قلبية، وقد جرى إنعاشه على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وأكد مدير أعمال اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، أن موكله «في معنويات جيدة» إلا أنه حريص على معرفة سبب السكتة القلبية التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية لكأس أوروبا 2020 ضد فنلندا السبت في كوبنهاغن.

وقال مدير أعمال إريكسن : «كان يمزح ومعنوياته جيدة، رأيته بخير».

وتابع «نريد أن نعرف جميعاً ما الذي حصل، حتى هو، يستمرّ الأطباء في القيام باختبارات دقيقة ومفصّلة».

وأكد طبيب منتخب الدنمارك مارتن بوزين الأحد، أن لاعب خط الوسط (29 عاماً) عانى سكتة قلبية قائلاً «لقد فقدناه، وقمنا بإنعاش القلب».

وتابع «كم كنا قريبين؟ لا أعرف، لقد أعدناه بعد صدمة كهربائية واحدة. لذا كان الأمر سريعاً».

وسقط إريكسن المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن السبت، وشكل زملاؤه دائرة حوله لحمايته من الكاميرات بعد تدخل فريق الإسعاف الطبي محاولاً إنعاشه.

وبعد نحو 15 دقيقة من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم إخراج اللاعب على حمالة، برفقة جهاز طبي ولاعبي منتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.

وقال مدير أعماله إن «الرسائل وصلت من كل أنحاء العالم. تأثر كثيراً بتلك التي وصلت من إنتر، ليس فقط من زملائه بل أيضاً المشجعين».

وأردف «نصف الكوكب تواصل معنا، الجميع قلق الآن عليه فقط أن يرتاح، زوجته وعائلته معه».

وأكد سكوتس أن إريكسن سيبقى تحت المراقبة في المستشفى حتى الثلاثاء أقله، مضيفاً «لكنه يريد بأي طريقة أن يدعم زملاءه في المباراة ضد بلجيكا» الخميس في ثاني مباريات الدنمارك في البطولة القارية.

وقال متحدّث باسم الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن حالة إريكسن «مستقرة وجيدة».