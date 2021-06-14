استخراج عملات وأكسسوارات ابتلعها أطفال في الأردن

عمّان: ”الخليج 365”

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الملكة رانيا العبدالله الأردني، عمليات متلاحقة لاستخراج عملات معدنية وأكسسوارات وقطع ألعاب صغيرة ابتلعها أطفال.

وذكر د. عبدالله غنما رئيس دائرة الأطفال في المستشفى، أن عمليات تنظير للجهاز الهضمي مؤخراً كشفت وجود أجسام غريبة لدى من تترواح أعمارهم بين عام و10 أعوام.

ولفت إلى تكرار هذه المعضلة ومراجعة المستشفى بشأنها وإزالة كرات زجاجية وأجسام حادة وبطاريات ألعاب وغيرها مرات متعددة.

وأكد د. إمعزي الرولة رئيس اختصاص الجهاز الهضمي للأطفال في المستشفى وصول الأمر لمراحل خطرة تشمل تضيق المريء وثقبه وانسداد الأمعاء وترك مضاعفات مؤثرة في الحياة.

ودعا متخصصون إلى مراقبة حثيثة من أفراد الأسرة، وعدم ترك تلك الأجسام في متناول الأطفال من دون متابعة.