شكرا لقرائتكم خبر عن «مواهب مصر» تخرج للنور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن تخريج الدفعة الأولى من «مواهب مصر»، موضحة أن د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، سلمت أفراد الدفعة شهادات التخرج، وكرمت 10 فنانين.

وتنظم «مواهب مصر» فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، وهي ورشة أنشئت في يناير/كانون الثاني 2020، بقرار من وزيرة الثقافة، لاكتشاف المواهب المسرحية، وبدأت الاختبارات بها، ثم توقفت بسبب «كورونا»، لتعاد في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، وحتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، مما ساهم في خروج أول دفعة من المواهب إلى النور.

وعبر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في كلمة له خلال حفل التخرج، عن فخره واعتزازه بأعمال الورشة، مؤكداً أن مشروع «مواهب مصر» حقق نجاحاً كبيراً، ونتجت عنه إبداعات لأطفال يمتلكون مواهب فنية تؤهلهم لأن يصبحوا نجوماً في المستقبل.

وقامت عبد الدايم، خلال احتفال التكريم، بتسليم الشهادات إلى الخريجين، مؤكدة، في كلمة لها، السعي بجدية لتفعيل كافة المحاور الاستراتيجية الخاصة ب«رؤية مصر 2030»، والمتعلقة ببناء الإنسان، ومنها اكتشاف كوادر فنية وإبداعية من النشء الموهوبين، وصقلهم ورعايتهم ليصبحوا نواة حقيقية للمجتمع.