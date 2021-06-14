شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع تطوير حديقة الفسطاط بالقاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

شدد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن يكون هناك برنامج زمني مضغوط لإنجاز مشروع حديقة الفسطاط بالقاهرة، مؤكداً خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة هذا المشروع أن حديقة الفسطاط ستعد علامة بارزة في القاهرة.

ويضم مشروع حديقة الفسطاط، مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، وأخرى للمأكولات الشعبية، وفنادق متعددة المستويات.

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك شبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة تحيط بالمشروع، لاستيعاب الكثافات المتوقعة من أعداد الزائرين ورواد هذه الحديقة المركزية. كما تم استعراض مخطط المشروع الذي يرتكز على أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن مراحل التنفيذ بهدف إنشاء وتشغيل حديقة مركزية عالمية مستدامة، تخدم كل أطياف المجتمع، وتكون مقصداً سياحياً عالمياً، من خلال إقامة مناطق ترفيهية لتصبح هذه الحديقة منطقة محورية لتطوير المناطق المحيطة بها، بيئياً ومجتمعياً، واقتصادياً، عبر استدامة التطوير والتشغيل للحديقة من خلال توفير فرص استثمارية وتنموية فيها.