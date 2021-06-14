6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الاثنين، حيث تراجع الجرام الواحد 6 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 806 جنيهات،أمس.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام من الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 686 جنيها، وعيار 24 إلى 914 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6400 جنيه.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 6.1 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.89%؛ ليسجل سعر الأوقية 1860.7 دولار، في الساعة 11:42 صباحًا بتوقيت القاهرة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.