شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: الاستثمارات المصرية فى السعودية ارتفعت إلى 1300 مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة قامت بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاخوة السعودين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.

وأضاف خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف،:"تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع براس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تربعت مصر فى المركز الثانى من حيث الشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4,4 مليار دولار، ويستمر النمو، بحمد الله تعالى، بمعدل أكثر من 13% سنويا.

وتابع، تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعودين المقيمين بمصر، موضحاً أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل استغلال الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا.

واستطرد، إذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمى والعالمى الجديد ، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، ومن ذلك، توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية.

وأوضح أن السوق الإفريقية يمكن أن تكون إطار عمل بين مصر والسعودية خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقى، والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك .