شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودى يلتقى مسؤولين بالحكومة لتفعيل عقود الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بندر العامرى رئيس الجانب السعودى، خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصرى السعودى، إنه سيجرى تنظيم لقاء بين الوفد السعودي ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وذلك لتفعيل عقود الاستثمار المتأخرة.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، قوة العلاقات التي تربط مصر والسعودية بروابط الأخوة والجوار والتاريخ الطويل من التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على كافة الأصعدة.

وأضاف أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصري وهو ما يتجلي في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر، باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي الي جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادية التي تتمتع بها مصر، حيث شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها.

ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى أن بلاده تتطلع أن تكون الشريك التجارى الأول لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.