شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العاشر من رمضان ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات والتعديات بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير بالمدينة، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء بوحدة سكنية بالحى الثانى مجاورة 15 لتحويل النشاط، وكذا إزالة مخالفة بناء بالدور الأرضى.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت من إزالة تعديات بغلق ممر بالزراعات بين القطعة 12 والقطعة 13 بالمجاورة 42، وإزالة أسباب الشكوى، كما تم إزالة اشغالات وتعديات بالطرق الرئيسية بالمدينة وبالحى الثانى عشر بمنطقة إبنى بيتك.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة رفع كل أوجه المخالفات والاشغالات وسرعة رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسى ومسئولي الأحياء، وكذا المتابعة المستمرة ليل نهار لاظهار المدينة بالشكل اللائق.