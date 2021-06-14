شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مليون دولار قيمة صادرات "الأدوات الصحية" خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن مصر صدرت أدوات صحية لـ 70 دولة منها 12 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، "اليابان، مايوت، الكونغو زائير، بنين، النمسا، هونج كونج، بروندي، اتحاد نيجيريا، الهند، غينيا، كوسوفو، وكندا".

وأضاف أن 5 دول استحوذت على 64.8% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 33.707 مليون دولار خلال الفترة من "يناير - إبريل 2021"، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 17.055 مليون دولار مقابل 14.995 مليون دولار بنمو 14%.

وزادت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال إيرلندا بنحو 54% لتبلغ 7.84 مليون دولار مقابل 5.103 مليون دولار، وقفزت صادرات الأدوات الصحية لإيطاليا لنحو 2.799 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مقابل 1.694 مليون دولار بنمو 65%، ولليبيا لتبلغ 2.792 مليون دولار مقابل 1.891 مليون دولار بنمو 48%.