شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 14-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل التعاملات هذا الأسبوع هبوطا بقيمة 3 جنيهات، حيث تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي ما دون 800 جنيه للجرام مسجلاً 799 جنيها دون مصنعية.

وهذا التراجع هو الثاني للذهب خلال جلسات التداول اليوم، عقب هبوط صباحي بقيمة 5 جنيهات، ليصبح إجمالي انخفاض سعر الذهب 8 جنيهات وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: سعر جرام الذهب 18 سجل 684 جنيها. سعر جرام الذهب 21 سجل 799 جنيها. سعر جرام الذهب 24 سجل 913 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل 6392 جنيها. سعر اونصة الذهب 1855 دولار.

أسعار الذهب سجلت أقل مستوى في أكثر من أسبوعين تقريباً تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الاخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.

وارتفع الدولار 0.1% مسجلا ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويركز المستثمرون في قطاع الذهب على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 يونيو، أملا في مؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا بصورة أكبر.