شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات" الرخام والجرانيت" إلى 104 ملايين دولار خلال 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر من "الرخام والجرانيت" خلال الفترة ما بين يناير إلى أبريل من العام الحالي نموا ملحوظا لتسجل ما قيمته 104 ملايين دولار مقارنة بنحو 55 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 90%، كما زادت الكميات المصدرة لتبلغ 783.714 ألف طن مقابل 565.605 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، تم التصدير لنحو 95 دولة منهم 12 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (هونج كونج- سيراليون-غينيا-موزامبيق-تايلاند-تنزانيا-ليتوانيا-لاتفيا-نيكاراجوا-الجابون- مقدونيا-كوسوفو).

وأشار إلى استحواذ 8 دول على نحو 70% من إجمالي صادرات القطاع تصدرها "ليبيا" من خلال تصدير 128.553 ألف طن بقيمة بلغت 22.251 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية" المملكة العربية السعودية" بكمية بلغت 95.085 ألف طن بقيمة بلغت 13.136 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن "الصين" احتلت المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للرخام المصري والجرانيت بنحو 150.352 ألف طن بقيمة بلغت 10.537 مليون دولار، تلاها "كوريا الجنوبية" بنحو 98.690 ألف طن بقيمة بلغت 9.799 مليون دولار واحتلت "الجزائر" المرتبة الخامسة بنحو 39.695 ألف طن بقيمة بلغت 6.191 مليون دولار.

وبلغت صادرات الرخام والجرانيت إلى "المغرب" نحو 21.576 ألف طن بقيمة بلغت 3.996 مليون دولار، واحتلت"لبنان" المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للرخام بنحو 19.804 ألف طن بقيمة بلغت 3.835 ألف طن، تلاها "بريطانيا وشمال أيرلندا" بنحو 15.214 ألف طن بقيمة بلغت 3.466 مليون دولار، تلاها "الإمارات العربية المتحدة" بنحو 15.274 ألف طن بقيمة بلغت 2.857 مليون دولار.

من جانب آخر، تراجعت صادرات مصر من "السيراميك" خلال الفترة يناير-ابريل" من العام الحالي بنحو 38% لتسجل ما قيمته 23 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير أنه تم خلال 4 شهور التصدير لنحو 34 دولة منهم 6 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي تضمنت (جامبيا- لاتفيا-بوركينافاسو- موريشيوس- جزر القمر- الكويت).

وأضاف التقرر أن 5 دول مستوردة استحوذت على 75.3% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها "ليبيا" والتي استحوذت على 25.4% من إجمالي الصادرات، بقيمة 5.842 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية "الأردن" بنحو 18.5% بقيمة بلغت 4.258 مليون دولار تلاها "اليمن" بنحو 11.6% بقيمة بلغت 2.674 مليون دولار، وجاءت "المملكة العربية السعودية" في المرتبة الخامسة مستحوذة على 9.9% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 2.279 مليون دولار.

فيما بلغت صادرات السيراميك إلى "السودان" نحو 2.269 مليون دولار ، واحتلت "ألمانيا الاتحادية" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للسيراميك المصري بما قيمته 1.658 مليون دولار، تلاها "لبنان" بنحو 767 ألف دولار، تلاها "جامبيا" بما قيمته 678 ألف دولار، واحتلت "سوريا" المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة بنحو 452 ألف دولار تلاها "فلسطين" بما قيمته 361 ألف دولار.