شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالمنتصف مدفوعة بصعود سهم البنك التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ عاود المؤشر الرئيسي الصعود مرة أخرى مدفوعًا بارتفاع عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النساجون الشرقيون للسجاد، الشرقية-ايسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 9933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12442 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 3888 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 2281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 3217 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1272 نقطة.

,في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المنصورة للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، ليسيكو مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العالمية للاستثمار والتنمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 100 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة بلتون المالية 3.2 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن وسط وغرب الدلتا 45 ألف سهم، 2238 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 38 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 320 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء 214.41 ألف أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة بايونيرز القابضة، إيرادات بلغت 2 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار خلال الربع الاول من عام 2020 بارتفاع قدره 18%، وبلغ صافي الربح 299 مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق الأقلية مقابل 271 مليون في الربع الأول من 2020 بارتفاع قدره 10% ، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 259 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 246 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 5%.

وارتفعت إجمالي أصول مجموعة بايونيرز القابضة إلى 19.9 مليار جنيه في 31 مارس 2021 مقابل 18.8 مليار جنيه في نهاية عام 2020، كما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 10 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه في عام 2020، واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ هامش مجمل الربح 25 %، بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية 15% مقابل 16% خلال الربع الأول من عام 2020، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.25 جنيه للسهم في الربع الأول من عام 2021.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحقق البنك إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.1%، وحققت صافي الربح بعد الضريبة 578.5 مليون جنيه مقارنة مع 483.5 مليون جنيه بنسبة نمو 19.6%.

وأعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط إلى 204.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 وبارتفاع قدره 50.1 مليون جنيه عن إجمالي إيرادات نشاط الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 32.5%، وبلغ صافي أرباح الشركة بعد خصم حقوق الحصص غير المسيطرة بنحو 49.1 مليون جنيهًا بنسبة نمو 21.4%.

فيما أعلنت شركة المهندس للتأمين تحقيق صافي ربح قدره 98.63 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل صافي ربح قدره 112.04 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بانخفاض قدره 13.41 مليون جنيه بمعدل انخفاض 12%، مرجعة سبب انخفاض الأرباح إلى تراجع أرباح شركة المهندس لتأمينات الحياة (شركة تابعة) ليصبح 40.2 مليون جنيه مقابل مبلغ 58.9 مليون جنيه في فترة المقارنة بانخفاض قدره 18.7 مليون جنيه.

كما أقر مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القوائم المالية المستقلة عن الموقف المالي في 31 مارس عام 2021 بحجم أعمال قدره 288.3 مليون جنيه وبصافي ربح قدره 22.349 مليون جنيه، والقوائم المالية المجمعة بصافي ربح قدره 22.293 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد وثيقة التأمين لكافة المخاطر الخاصة بمصنع الأمونيا واليوريا مع شركة مصر للتأمين لمدة عام تبدأ من 26 يونيو الجاري لتغطية الأضرار المادية وعطل الآلات والأضرار الخاصة بفقد الإيرادت بإجمالي مبلغ تأمين 12.5 مليار جنيه، بالإضافة لوثيقة تأمين سيارات ووسائل النقل والانتقال بقيمة إجمالية 27.5 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة إلى يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري بدلًا من 16 يونيو.