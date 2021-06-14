شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ايتيدا: نظام متكامل لصناعة الإلكترونيات عبر مركز إبداع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تفخر بما وصل إليه مشهد ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر وما أظهره من مرونة كبيرة وسط التحديات العالمية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد ".

وأضاف فى كلمته بقمة مدراء التكنولوجيا، أنه مع النمو المتسارع لريادة الأعمال المبتكرة، تعزز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لإنشاء نظام بيئي متكامل لصناعة الإلكترونيات من خلال إنشاء مركز إبداع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه من المقرر أن يحتضن المركز معامل للتكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي والمعزز، وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى غرفة نظيفة clean room، وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وذلك يهدف دعم التصنيع المحلي في تبني التقنيات المتقدمة التي تستعد نحو اتجاهات الصناعة العالمية.

وحول مرحلة ما بعد الوباء، قال:" تستعد الهيئة للانطلاق نحو تحقيق أهداف طويلة الأجل لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تعمل الهيئة على صياغة استراتيجية خمسية لكلا من قطاع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وقطاع خدمات التعهيد".

وأضاف أن هدف هذه الاستراتيجية هو جعل مصر وجهة عالمية مثالية للابتكارات التقنية عالية القيمة وتعزيز مكانتها والاستفادة من مقوماتها الضخمة في صناعة خدمات الأعمال الدولية"