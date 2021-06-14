شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 14-6-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 14-6-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.84 جنيها للشراء، و19جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.84 جنيها للشراء، و19.12جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.86 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، مقابل 18.86 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.88 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.88 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.84 جنيه للشراء .

19.00 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى بنك مصر18.84 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.86 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.84 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.