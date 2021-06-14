شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 14-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 14-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ومستقرا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib استقر عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، واستقر سعره في البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء .

4.18 جنيه للبيع .





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.