شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ارتفاعاً جديداً الآن، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 72.20، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 74.00 كهدف إيجابي تالي، حيث يتداول السعر داخل قناة صاعدة تعزز فرص تحقيق الأهداف المنتظرة، بينما يمثل الثبات فوق 70.55 شرط مهم لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد