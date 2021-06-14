شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير نظام الربط الإلكتروني بين «العدل» و«الاتحادية للضرائب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر عُقد اجتماع مشترك بين وزارة العدل والهيئة الاتحادية للضرائب عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد.

وترأس الاجتماع المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل من جانب الوزارة، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب من جانب الهيئة، وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وبحث الأمور المتعلقة بعمل لجان فض المنازعات الضريبية.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير نظام الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والهيئة الاتحادية للضرائب الخاص بإدارة الاعتراضات الضريبية، وبحث توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وإدارة قضايا الدولة في الوزارة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وزيادة البرامج التدريبية لأعضاء لجان فض المنازعات الضريبية وجميع فرق العمل المعنية، بالتنسيق بين معهد التدريب القضائي والهيئة الاتحادية للضرائب ومدير إدارة فض المنازعات الضريبية.

وتم بحث إنشاء سجل للخبراء الضريبيين وقيدهم في السجل بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة بالتنسيق بين المعهد والهيئة، وتكثيف الجهود المشتركة لزيادة عدد الخبراء الضريبيين المقيدين وتزويد الهيئة بسجلاتهم بصورة دورية.

وتم الاتفاق على قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بإعداد دليل استرشادي لإجراءات تقديم طلبات إعادة النظر وتقديم الاعتراضات، وتكثيف الخطط التوعوية بصفة عامة، خصوصاً في ما يتعلق بقيد الاعتراضات الضريبية وإجراءات تقديم طلبات إعادة النظر، والدور الهام الذي تقوم به لجان فض المنازعات الضريبية، بالتنسيق مع الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة بهدف تعزيز ثقافة الإجراءات الضريبية لدى فئات المجتمع.

حضر الاجتماع من جانب وزارة العدل القاضي محمد حسن المرزوقي مدير إدارة لجان فض المنازعات الضريبية، والمهندس جاسم علي آل علي مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، ومن جانب الهيئة الاتحادية للضرائب المستشارة نرمين أحمد عيسى مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، وسارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي، وسائدة قدومي خبير أول سياسة ضريبية، وسيف صالح الحربي رئيس قسم الاستشارات القانونية والضريبية في الهيئة.