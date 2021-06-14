شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 14-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 14-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر فى التعاملات الصباحية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، واستقر سعره في البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.