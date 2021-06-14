شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها ببرج العرب الجديدة..الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5 ب، من 1 : 30، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 22/6/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 23/6/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 24/6/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 27/6/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 28/6/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 29/6/2021، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 30/6/2021.
وأضاف المهندس أسامة عبدالغني، أنه سيتم تسليم القطع من 271 : 300، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 541 : 570، يوم الخميس 15/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 571 : 600، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 601 : 630، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 631 : 660، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 661 : 656 يوم الأربعاء 28/7/2021.
وقال المهندس أسامة عبدالغنى: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 5 أ، القطع من 629 : 659، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 660 : 690، يوم الخميس 29/7/2021، والقطع من 691 : 720، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 721 : 750، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 751 : 780، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 781 : 810، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع من 811 : 830، يوم الخميس 5/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 8/8/2021، وحتى الثلاثاء 10/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.