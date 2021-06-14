شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم الاثنين.. والطن بين 14200-14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا اليوم الاثنين 14-6-2021 وفقا للأسعار الرسمية التي أعلنت عنها المصانع منذ بداية شهر يونيو الجاري.

وسجل الحديد اليوم أسعارا تتراوح بين 14200 - 14600 جنيه تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن، وكانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكدت أن هناك تسهيلات في تخفيض الأسعار من المصانع للموردين مما ساهم في خفض الأسعار مع بداية الأسبوع بنسب متفاوتة حسب مصاريف النقل.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وكان أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية قال إن حركة السوق مستقرة حاليا سواء لحديد التسليح أو للأسمنت وذلك في ظل زيادة المعروض خاصة بالأسمنت نظرا لانه يعتمد في إنتاجه على المكون المحلى.