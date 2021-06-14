شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 687.42 جنبه.
عيار 21 سجل 802 جنيه.
عيار 24 سجل 916.75 جنبه.
الجنيه الذهب 6416 جنيها.
أونصة الذهب 1857 دولار.
وشهدت أسعار الذهب الأسبوع المنقضى تقلبات وتذبذب واضح في جلسات التداول، وذلك بعد أن شهدنا أحداث أثرت على مجريات التداول منها أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" بأمريكا بأكثر من التوقعات، وارتفع التضخم بنسبة 5% في شهر مايو، وتُعد أكبر زيادة منذ أغسطس 2008، مما دفع عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، وكذلك برنامج شراء السندات الطارئ ومن المتوقع أن يستمر بالبرنامج على الأقل حتى نهاية مارس 2022.