شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14يونيو 2021 هبوط ملحوظ بقيمة 5 جنيهات، وذلك مستهل تعاملات هذا الأسبوع وسط توقعات بهبوط آخر في الأسعار خلال الساعات القادمة، في ظل تذبذب سعر الأونصة في البورصات العالمية الآن.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 802 جنيها للجرام وسط توقع بمزيد من التراجع، وذلك بعد أن هبطت اونصة الذهب من 1876 دولار بختام جلسات الأسبوع الماضي إلي 1857 دولار الآن وقت صياغة هذا التقرير وهو سعر فورى دائم التغير.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 687.42 جنبه.

عيار 21 سجل 802 جنيه.

عيار 24 سجل 916.75 جنبه.

الجنيه الذهب 6416 جنيها.

أونصة الذهب 1857 دولار.

وشهدت أسعار الذهب الأسبوع المنقضى تقلبات وتذبذب واضح في جلسات التداول، وذلك بعد أن شهدنا أحداث أثرت على مجريات التداول منها أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" بأمريكا بأكثر من التوقعات، وارتفع التضخم بنسبة 5% في شهر مايو، وتُعد أكبر زيادة منذ أغسطس 2008، مما دفع عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، وكذلك برنامج شراء السندات الطارئ ومن المتوقع أن يستمر بالبرنامج على الأقل حتى نهاية مارس 2022.