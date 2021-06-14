شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنجاح عملية الاندماج بين دور للضيافة وطيبة للاستثمار لتعدد أوجه التشابه بينهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن أوجه الشبه متعددة بين شركتي دور للضيافة وطيبة للاستثمار العازمتين على الاندماج، من بينها تشابه في حملة الأسهم أو الملاك الرئيسيين، وتشابه في إنشاء الشركتين من قبل مؤسسات شبه حكومية لأهداف تنموية واقتصادية في المدينة المنورة وغيرها من المدن.

وأضاف أن التشابه يمتد إلى طبيعة عمل الشركتين من تطوير الفنادق، ومن كونهما تشبهان شركات صناديق العقارات المتداولة "ريت" حيث تمتلكان أصولاً مدرة للدخل، معتبراً أن هذه التشابهات تدعم فرصة نجاح الاندماج، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال إن الشركتين واجهتا نفس المعاناة من تغير التوجه وكلاهما لم تحققا هدفهما كشركتي تطوير مشاريع، وتعملان بنفس النشاط التشغيلي، من إدارة وتطوير المشاريع العقارية، ولديهما مجموعة أصول عقارية ضخمة.

وبالأمس، أعلنت شركتا دور للضيافة وطيبة للاستثمار موافقة مجلس إدارتيهما على بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج الشركتين.

وارتفع المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" في جلسة أمس 0.94% ليكسب 101.14 نقطة ويغلق عند مستوى مرتفع قياسي فوق 10897.47 نقطة مدعوما بحالة التفاؤل، وزخم صفقات حالية ومرتقبة من استحواذات واندماجات وطروحات تعكس حال التعافي من الجائحة على الدعم من ارتفاع أسعار النفط.