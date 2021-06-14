شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات تجدد تمويلات بنكية بقيمة تفوق 332 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة تمويل نحو 332.45 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن مدة التمويل حتى 30 يونيو 2022، مضيفا أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك السعودي الفرنسي.

وهدف الاتفاقية تمويل عقود المشاريع وإصدار خطابات الضمانات الابتدائية النهائية والمقدمة، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

ومؤخرا، وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء السعودية.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي أس" وقعت ومجموعة أبونيان القابضة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، في أبريل الماضي لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول"، مذكرة التفاهم بغرض توفير إطار عام لتسهيل التعاون والتعاون فيما بينها لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية يستخدم مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وكانت شركة "المعمر" قد أعلنت في مطلع أبريل 2021، عن توقيع عقد تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بنحو 58.48 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

كما وقعت "المعمر" أيضا مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.