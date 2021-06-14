شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر الأحمر للتطوير" تضم عضوين جديدين لمجلسها الاستشاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن تعيين اثنين من خبراء القطاع في مجلسها الاستشاري العالمي.

ويمتلك الأعضاء الجدد خبرة تفوق 50 عاماً في قطاع الضيافة والسياحة، حيث سيلعبون دوراً محورياً في توجيه مشروع البحر الأحمر والترحيب بأول ضيوفه مع نهاية العام 2022، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وستنضم فرانسيس-آن كيلر، التي عملت سابقاً لدى هيئة السياحة الأسترالية وهيئة السياحة البريطانية، بالإضافة إلى بيرز شميت، المؤسس لوكالة "Luxury Branding"، إلى المجلس الاستشاري الدولي الحالي للشركة والذي يضم ثمانية أعضاء من الخبراء العالميين في مجالات الأعمال والاستثمار والسياحة والاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد.

وسينضم المستشارين إلى قائمة الخبراء الإقليميين والدوليين الذين يقدمون المشورة حالياً لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير وفريقها التنفيذي.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تعيين شركة "أركيرودون" لتصميم وبناء جسر بطول 1,2 كيلومتر كجزء من المعبر الكلي الذي يربط البر الرئيسي بالجزيرة الرئيسية للمشروع، والبالغ طوله 3,3 كيلومتر.

وستتولى شركة "أركيرودون"، الرائدة عالمياً في مشاريع البنى التحتية البحرية، تقديم الدعم في مجال الهندسة والمشتريات والبناء لاستكمال بناء جسر شُريرة. وسيتكون الجسر من ثلاثة أجزاء، جزآن قصيران بطول 36 متراً على طرفي المعبر ومن ثم الجسر الرئيسي وذلك بهدف الحفاظ على الممرات المائية الموجودة مسبقاً للسماح بحرية حركة الكائنات البحرية من خلالها.

وحاليا يجري العمل في مشروع البحر الأحمر على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية وحوالي 1.3 ألف عقار سكني موزع على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية.