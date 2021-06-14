شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج المحلي الإجمالي للكويت يتراجع 9.9% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنسبة 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مع صدور التقرير الاقتصادي لعام 2020 إن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية تراجعت 23.2%، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاء التراجع مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2020 وذلك بانخفاض معدله 35.2%.

وأوضح أن معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال عام 2020.

وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العام الماضي.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.