شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،لكن تظل تلك المحاولات محدودة بفعل الحذر الذي يسيطر على المستثمرين قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2121$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2103 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2094$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2092$ ، بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بعدما عززت بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد مكاسب قوية فى اليوم السابق ، عاكسا توقف مؤقتا موجة صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ينطلق غدا الثلاثاء على مدار يومين اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، على أن يصدر قراراته بعد غدا الأربعاء ،حيث من المتوقع أن يوفر هذا الاجتماع أدلة شديدة الوضوح بالنسبة لمستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة الأمريكية.