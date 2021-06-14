شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يفضل المتداولون وسيط التداول الذي لديه أنواع حسابات متعددة وفروق أسعار منخفضة؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تؤثر فروق الأسعار التي يقدمها وسيطك على تكاليف التداول وبالتالي على نتائجك. لذا يحرص المتداولون الخبراء على اختيار وسطاء تداول يتمتعون بوصول لمجمعات سيولة مؤسساتية عميقة، والتي تتيح لهم تقديم أقل فروق أسعار على جميع أنواع الأصول، بما في ذلك الفوركس وغيرها من الأسواق.

كما أن اختيار الوسيط المناسب هو أمر شديد الأهمية للوصول إلى أفضل شروط التداول. وبناءً على استراتيجيات التداول، والأصول المختارة، ورأس المال، والمتطلبات الأخرى، يجب أن يكون الوسيط قادرًا على أن يقدم لك نوع الحساب المناسب الذي من شأنه زيادة إمكانات التداول الخاصة بك لأقصى قدر.

تقدم BDSwiss لعملائها أقل فروق الأسعار على مجموعة واسعة من الأصول، بغض النظر عن نوع الحساب. ويتم تقديم سيولة مباشرة لجميع العملاء عبر توجيه الأوامر من خلال أفضل المؤسسات المالية العالمية حتى يتمتعوا بالوصول إلى أفضل أسعار السوق وشروط التداول المحسنة.

لكن قبل أن نخوض في ذلك، دعنا نلقي نظرة حول كيفية تأثير فروق الأسعار على نتائج التداول.

آلية حساب فروق الأسعار وتكاليف التداول

الفرق السعري (السبريد) هو ببساطة عبارة عن الفرق بين سعر العرض والطلب للأصل. إذا كنت تفكر في تداول زوج عملات معين، مثل زوج اليورو/دولار، فسترى عرض السعر على النحو التالي:

زوج اليورو/دولار = 1.20748 / 1.20761

يتم حساب فرق السعر هنا على أنه 1.20748 - 1.20761 = 0.00013

سيتم تحديد قيمة النقطة على أنها الرقم الرابع بعد العلامة العشرية في زوج اليورو/دولار، مما يعني أن فرق السعر النهائي هو 1.3.

لذلك، إذا كنت ترغب في شراء اليورو، فستحتاج إلى دفع 1.2076 دولار بالإضافة إلى فرق السعر 1.3 دولار. وبالمثل، إذا كنت تقوم ببيع اليورو، فيمكنك بيعه بسعر 1.2074 دولار ولكنك لا تزال بحاجة إلى دفع فرق السعر.

لحساب فرق السعر الإجمالي، يجب مراعاة عامل حجم اللوت. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول لوت قياسي من زوج اليورو/دولار، فهذا يعني أنك تتداول 100,000 وحدة من العملة.

سيكون فرق السعر هنا = 0.00013 x 100,000 = $13.

بمعنى آخر، تدفع 13 دولارًا إضافية للشراء، وتحصل 13 دولارًا أقل عند البيع. لذلك، فإن فرق السعر يؤثر على تكلفة التداول وبالتالي على نتائجك.

العوامل التي تؤثر على فرق السعر

يتعين عليك معرفة أن فروق الأسعار يمكن أن تختلف على مدار اليوم، خاصةً عندما يقدم وسيطك فروق أسعار متغيرة. وتكمن الميزة الرئيسية لفروق الأسعار المتغيرة في أنها تمكنك من الوصول إلى أفضل أسعار السوق في الوقت الحقيقي، والتي يمكن أن تكون أقل بكثير من حساب فرق السعر الثابت. مع ذلك، يمكن للعديد من العوامل توسيع فرق سعر العرض/الطلب منها:

● نشرات البيانات الاقتصادية الرئيسية أو الوقت الذي يسبقها

● زمن التحويل بين جلسات التداول أو التداول خارج ساعات العمل

● النشرات الإخبارية عالية التأثير

بالنسبة لتداول الفوركس، تكون فروق الأسعار عادة أقل أثناء جلسات التداول الرئيسية، مثل جلسات نيويورك ولندن. كما يمكن الأحداث المذكورة أعلاه أن تؤدي إلى تقلبات عالية وانخفاض السيولة في السوق، مما يؤثر على فرق السعر. وأفضل طريقة للبقاء على استعداد لمثل هذه الأحداث هي عبر متابعة الأجندة الاقتصادية.

تزود BDSwiss عملائها بأحدث الأدوات لمواكبة الأحداث الحالية من خلال تنبيهات التداول في الوقت الحقيقي وإجراء تحليل شامل للسوق.

ألق نظرة على الأنواع الثلاثة من الحسابات التي يمكن للمتداولين الاختيار من بينها للاستفادة من حلول التداول المخصصة.

أنواع حسابات التداول وميزات كل منها

تقدم BDSwiss أكثر شروط التداول تنافسية عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول. حيث يمكن للمتداولين تداول عقود الفروقات في أكثر من 250 أصلًا بما في ذلك الفوركس والمؤشرات والمعادن والأسهم والسلع. علاوة على ذلك، مع منصات التداول القوية والأدوات البديهية، يمكن للمتداولين نشر أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول وتعزيز إدارة المخاطر لديهم.

حساب Classic

يمكنك بدء رحلة التداول الخاصة بك مع حساب classic، والذي يقدم فروق أسعار تبدأ من 1.5 لأزواج العملات الأكثر سيولة، بما في ذلك زوج اليورو/دولار. ومع حد أدنى للإيداع يبلغ 100 دولار، يمكنك الوصول إلى ميزات متعددة، مثل:

● لا توجد رسوم على عمليات الإيداع والسحب

● الوصول إلى تنبيهات التداول

● أدوات تحليل الاتجاه الأساسية المدمجة

● أدوات Autochartist القياسية

● الوصول إلى تعليم التداول من خلال الندوات المباشرة عبر الإنترنت وأكاديمية التداول BDSwiss

● خيار الحساب الإسلامي

● عمولات صفرية على جميع أزواج الفوركس

حساب VIP

للمتداولين الخبراء الذين يرغبون في تلقي الخدمات ذات الأولوية وتقارير التحليل اليومية، يمكن لـ حساب VIP أن يقدم شروط وأدوات تداول لا مثيل لها، مع حد أدنى للإيداع يبلغ 3,000 دولار.

● عمولات صفرية على جميع أزواج العملات والمؤشرات

● تبدأ أقل فروق الأسعار عند 1.1

● تنبيهات تداول VIP من خلال تليجرام

● أدوات بريميوم لتحليل الاتجاه

● الوصول إلى ندوات VIP الحصرية

● مدير حساب شخصي

● إحصائيات أداء Autochartist

● خدمات ذات أولوية

حساب RAW

بالنسبة للمتداولين المتقدمين الذين يتداولون باحتراف وبشكل متكرر، يمكن أن تكون تكاليف التداول عاملاً مهمًا. ويمكن أن تستفيد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل من أقل فروق الأسعار التي تبدأ من 0.0 نقطة في حساب RAW لدى BDSwiss. تتوفر شروط التداول المتميزة لحساب RAW مع حد أدنى للإيداع يعادل 5,000 دولار.

● فروق أسعار حساب صافية تبدأ من 0.0 نقطة

● وصول إلى ندوات تعليمية حصرية

● مدير حساب شخصي

● أدوات Autochartist المتقدمة

● تنبيهات تداول VIP عبر تليجرام

● أدوات تحليل الاتجاه الأساسية

● تقارير التحليل اليومية

● خدمات ذات أولوية

● العمولات عند 5 دولارات لأزواج الفوركس، و 2 دولار على المؤشرات، و 0.15٪ على الأسهم

بغض النظر عن نوع الحساب، لا تفرض BDSwiss أي رسوم على عمليات الإيداع والسحب، وتوفر رافعة مالية تنافسية ودعم عملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع المتداولين. كما تضمن الرسوم والعمولات الشفافة استمرار المتداولين بالسيطرة على رؤوس أموالهم وتكاليفهم.

راقب أدائك في التداول أثناء التنقل على الطريق

يتميز تطبيق الهاتف المحمول BDSwiss بأنه واجهة تداول حائزة على العديد من الجوائز، تم تطويره داخليًا للسماح للمتداولين بالوصول إلى جميع مراكز أصول عقود الفروقات المتاحة على منصة MT4. علاوة على ذلك، بالنسبة للمتداولين من جميع مستويات الخبرة، يعد الحساب التجريبي الخالي من المخاطر بقيمة 10,000 يورو طريقة رائعة لتجربة ميزات التداول المتميزة للمنصة. كما يمكن للمتداولين استخدام هذا الحساب لممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بهم والاعتياد على ميزاته.

العوامل الأخرى التي قد تؤثر على تكاليف التداول

بغض النظر عن فروق الأسعار المنخفضة، يعد التنفيذ في الوقت المناسب أمرًا في بالغ الأهمية لاستراتيجياتك حتى تتمكن من ممارستها بالطريقة التي خططت لها. كما يتم تنفيذ أكثر من 93.3٪ من جميع التداولات في أقل من 0.2 ثانية على المنصة. وبمساعدة البث المباشر وأفضل الأسعار القابلة للتنفيذ والتأكيد الفوري، يمكن للمتداولين تجنب إعادة التسعير والانزلاق السعري.

يحدث الانزلاق السعري عندما يختلف سعر التنفيذ عن سعر الأمر، بسبب زمن استجابة النظام. كما يحظى التنفيذ الموثوق للصفقات بنفس الأهمية التي تحظى بها فروق الأسعار المنخفضة لإدارة تكاليف التداول.

ولتحقيق النجاح على المدى الطويل في الأسواق المالية، من المهم أن تحصل على دعم من وسيط شفاف ومنظم يستثمر في رحلتك في التداول.